8-jarig jongetje komt om door landmijn: “Deze Russische terreur gaan we nog jaren moeten bestrijden”

“De dokters hebben een uur lang geprobeerd hem te reanimeren.” De woordvoerder van het Oekraïense leger in de zuidelijke provincie deelde deze week het verhaal op Facebook. De jongen bezweek uiteindelijk aan zijn verwondingen. Meer details over zijn dood of identiteit zijn er niet, maar het incident is tekenend voor de verraderlijke wreedheden waar Oekraïense burgers mee te maken hebben in heroverde gebieden.

Sinds de start van de invasie gebruikt Rusland landmijnen. In maart waarschuwde Human Rights Watch al voor het gebruik van explosieven die iedereen in een straal van 16 meter kunnen doden of verwonden. “Deze wapens maken geen onderscheid tussen militairen en burgers en blijven nog jaren gevaarlijk”, klonk het toen al. Volgens de jongste gegevens van de internationale campagne voor een verbod op landmijnen (ICBL) heeft Rusland minstens zeven verschillende soorten landmijnen ingezet die internationaal in de ban zijn gedaan.

Speuren naar achtergelaten landmijnen — © REUTERS

Vandaag worden mijnen in bijna een derde van Oekraïne aangetroffen. Het probleem is het meest acuut op plaatsen waar de Russische strijdkrachten zich hebben moeten terugtrekken: ten noorden van Kiev, rond Charkov en bij Cherson. De explosieven worden vaak in velden en bossen gelegd om oprukkende troepen op wegen te dwingen. Maar er zijn berichten dat Rusland ze ook gebruikte om vluchtelingen te belemmeren en dat mijnen bewust werden achtergelaten om de landbouw te ontregelen. Russische soldaten zouden velden vol hebben gelegd om te verhinderen dat boeren die nog kunnen bewerken.

Verdrag

Oekraïne heeft het internationaal verbod op landmijnen uit 1997 ondertekend. Rusland deed dat niet, maar is deels gebonden door een verdrag uit 1983 die het gebruik van mijnen en andere boobytraps beperkt.

Oekraïens president Zelenski vroeg deze week nog om internationale hulp bij het opruimen van de mijnen. “Deze vorm van Russische terreur gaan we nog jaren moeten bestrijden.” De taak is immens. Bij Charkov werden in één week tijd duizend explosieve voorwerpen verwijderd en tot ontploffing gebracht. Volgens Zelenski zijn de mijnen vaak ‘klein en goed verstopt’ om zo veel mogelijk slachtoffers te kunnen maken.