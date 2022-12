Oekraïense propaganda of reële dreiging? Waarom een nieuwe aanval op Kiev niet ondenkbaar is

Net voor de onheilsberichten over een mogelijke aanval op Kiev vanuit Wit-Rusland opdoken, hadden Poetin en Loekasjenko nog een onderhoud in het kader van Euro-Aziatische Economische Unie. — © EPA-EFE

Hoge Oekraïense functionarissen voerden de voorbije dagen een offensief in de westerse media. De boodschap was unisono: Poetin heeft zijn droom van de verovering van heel Oekraïne niet opgegeven, en plant daarom deze winter nog een grootschalig offensief. Het doel zou zijn om Kiev te veroveren met de hulp van Wit-Russische troepen. De waarschuwingen worden algemeen aanzien als een poging om het Westen wakker te houden en de steun nog op te trekken. Toch zijn er tekenen dat het Oekraïense doemscenario niet ondenkbaar is.