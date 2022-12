Groot kamp van Afghaanse vluchtelingen in Parijs ontmanteld

Bijna 800 mensen, voornamelijk Afghanen, zijn vrijdag ondergebracht in verschillende soorten onderkomens na de ontmanteling van een migrantenkamp in het noorden van Parijs. Dat heeft de prefectuur van Ile-de-France bekendgemaakt. 771 mannen kregen onderdak, aldus de prefectuur. De operatie begon om 7 uur ‘s ochtends.

Het gaat om de derde soortgelijke operatie op minder dan twee maanden tijd in hetzelfde kamp, dat gesitueerd is onder een deel van de bovengrondse metrolijn van Parijs. De vorige vonden plaats op 27 oktober en 17 november. In beide gevallen begon de wederopbouw van de kampen meteen na het ingrijpen van de autoriteiten. Artsen zonder Grenzen sprak van een “helse cyclus”.

Voor deze operatie vorderde de staat verschillende verblijfplaatsen, onder meer in sporthallen en hotels in de regio Parijs en omgeving.

Vanwege de koudegolf hadden de migranten in het kamp de afgelopen dagen herhaaldelijk om onderdak gevraagd. Volgens de prefectuur valt deze derde operatie samen met de start van het koudeplan, met de opening van 1.088 speciale opvangplaatsen in Ile-de-France.

Dit is in totaal de negentiende opvangoperatie in Ile-de-France dit jaar. Meer dan 6.000 mensen kregen daarbij een onderkomen.