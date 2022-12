Comédienne Jade Mintjens wuift 2022 uit in eerste solovoorstelling: “Er zijn nog altijd mannen die m’n show ‘beter willen maken’. Hoeft niet hoor”

In haar ideale wereld zit er een gratis rijbewijs bij je favoriete weekblad, doet niemand dieren pijn, krijg je van Cola Zero geen hartritmestoornissen en is angst slechts een vage herinnering. Maar helaas: de wereld is wat ze is. En dus ploetert actrice en comédienne Jade Mintjens (24) voort, nu ook met een einde­jaars­show. “Ik denk nog altijd: Wie de fuck is Jade Mintjens?”