Rusland vuurde vrijdagochtend 76 raketten af op Oekraïne: “Een van de grootste raketaanvallen sinds de invasie”

“Volgens voorlopige gegevens heeft de vijand vanmorgen vanuit de regio aan de Kaspische en Zwarte Zee 76 raketten gelanceerd - waaronder 72 kruisraketten (X-101, ‘Kalibr’, X-22) en vier geleide luchtraketten (X-59) - op Oekraïense kritieke infrastructuur”, klinkt het in een verklaring van Zaloezjny op Telegram.

In een afzonderlijke verklaring zei een woordvoerder van het militaire bestuur van Kiev dat Oekraïne 37 van de 40 inkomende Russische raketten in de regio heeft neergeschoten. Het bestuur van Kiev spreekt van “een van de grootste raketaanvallen” sinds het begin van de Russische invasie eind februari. “Verlaat de schuilplaatsen niet. De aanvallen op de hoofdstad zijn nog steeds aan de gang”, schreef de burgemeester van Kiev Vitali Klitschko vrijdag op Telegram. Op verschillende beelden is te zien hoe honderden mensen in de metrostations schuilden vrijdag.

Ook de gouverneur van Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, zei dat de luchtverdediging 10 raketten boven de centrale Oekraïense regio heeft neergeschoten.

Geconfronteerd met een reeks militaire tegenslagen in het noordoosten en zuiden van het land dit najaar, koos Rusland in oktober voor een tactiek van massale aanvallen gericht op het vernietigen van de Oekraïense elektriciteitsnetten en transformatoren, waardoor miljoenen burgers midden in de winter in de kou en duisternis leven.