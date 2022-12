Jager aangehouden voor doodslag nadat lichaam Ken (31) wordt teruggevonden op veld, advocaat: “Nooit intentie gehad om iemand te doden”

Er is een doorbraak bereikt in de zaak rond de dood van Ken Moons (31) uit Tessenderlo. Zijn lichaam werd maandag werd teruggevonden op een veld in Rutten, bij Tongeren. Donderdag is een 48-jarige jager uit Antwerpen verhoord, de onderzoeksrechter hield hem vrijdag aan. Volgens de verdachte gaat het om een jachtongeval.

Het 31-jarige slachtoffer Ken Moons werd maandagochtend gevonden op een akker, maar is wellicht al zaterdagavond overleden. Hij werd getroffen door een kogel afkomstig van het jachtgeweer van de 48-jarige verdachte B.F. uit Rijkevorsel.

Philip Daeninck die als advocaat optreedt voor verdachte B.F. kan nog niet veel zeggen. “Maar ik kan voorlopig wel kwijt dat hij meewerkt aan het onderzoek. De man is heel erg onder de indruk van alles. Hij heeft nooit de intentie gehad om iemand te doden, gelukkig krijgt mijn cliënt veel steun van zijn familie en vrienden’, aldus Daeninck.

Metaaldetector

Het was een 84-jarige gepensioneerde landbouwer die maandag het lichaam van de metaaldetectorist vond toen hij wilde controleren of een grenspaaltje van zijn akker nog in het veld stak. Eerst vond hij een rugzak en tientallen meters verderop zag hij iets waarvan hij dacht dat het plastic was. Het bleek echter om een lijk te gaan. Door de vrieskou lag de rijm toen al als een laagje vernis over de amateur-archeoloog. Naast hem stak een spade in de grond. De metaaldetector van de Looienaar lag een vijftal meter verderop. De boer reed naar de politie en leidde hen zelf richting het slachtoffer. Na de eerste vaststellingen werd het parket van Limburg ingelicht.

Jachtgebied

Speurders van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg namen het onderzoek van de lokale politie over toen een gaatje ontdekt werd wat veel weg had van een schotwonde. Een dossier naar moord werd geopend. De ruime omgeving werd als een plaats delict beschouwd en door onder meer het gerechtelijk labo en andere ondersteuningsdiensten op sporen onderzocht. De autopsie wees dinsdagnamiddag uit dat het wel degelijk om een schotwonde ging.

De politie ging langs bij de leden van de lokale wildbeheereenheid (WBE). Het veld waar Ken Moons werd aangetroffen ligt in hun jachtgebied. Uit hun verklaringen bleek dat B.F. afgelopen weekend naar Rutten was getrokken om te jagen. De veertiger woont in de Antwerpse Kempen, maar is geboren en getogen in het Tongerse kerkdorpje en aangesloten bij de bewuste WBE. Woensdag volgden twee huiszoekingen. De speurders namen het bewuste jachtgeweer in beslag en arresteerden de jager.

Wild dier

Het onderzoek wees inmiddels uit dat de kogel die de metaaldetectorist geveld heeft afkomstig was van het vuurwapen van de verdachte. Hij heeft het over een tragisch jachtongeval. De jager zou hebben verklaard dat hij ’s avonds, toen het al donker was, geschoten heeft. De man beweert dat het om een wild dier ging. Zonder te gaan kijken vertrok hij weer naar huis. In zijn perceptie bleek het namelijk om een gemist schot te gaan.

Inmiddels zou het duidelijk zijn dat slachtoffer en schutter elkaar niet kenden. Maar vele andere vragen blijven nog altijd onbeantwoord. Die vragen nog om verduidelijking.

Zowel in het wereldje van de metaaldetectoristen als binnen jagerskringen wordt geschrokken gereageerd op de gebeurtenissen.