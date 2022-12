Ophef nadat kinderen groot hakenkruis tekenen op ijs: “Beseffen ze dan niet hoe kwetsend dit is?”

Het hakenkruis in de Tinstraat in Putte. — © Facebook

Op sociale media circuleert een beeld van een hakenkruis dat met voetstappen werd aangebracht op het ijs aan de Tinstraat in Putte. “Aan de ouders van de vier jonge snotneuzen die het nodig vonden om op de vijver aan de korfbalclub een gigantisch groot hakenkruis af te stappen, chapeau”, luidt de post sarcastisch.

“We zijn gestopt om hen terecht te wijzen, maar ze vonden het toch nog nodig om het nog snel af te maken voor ze vertrokken”, gaat het bericht voort. “Ik hoop via deze weg dat ouders die weten dat hun kind hier vandaag rondspookte, hen op z’n minst even een lesje geschiedenis bijbrengen.”

Het beeld weekte meteen een stroom aan reacties los. Die lopen uiteen van veroordelend tot eerder bagatelliserend en alles daartussen. Anderen vragen zich in de eerste plaats af wat kinderen daar op het ijs deden.

Kwetsend

Ook burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) zag de post voorbijkomen. “Het is moeilijk in te schatten welke intentie de kinderen hadden”, zegt hij. “Ik weet zelfs niet welke leeftijd ze hebben. Gaat het hier om stoerdoenerij? Beseffen ze wel ten volle welke impact dit symbool heeft en hoe kwetsend het is?”

“Als ouders hun kinderen hierin herkennen of als iemand weet wie ze zijn, dan denk ik dat er een goed gesprek met hen moet worden aangeknoopt om hun bedoelingen te achterhalen. Ik las een reactie van een vrouw die met haar kleinzoon naar Breendonk ging nadat hij een hakenkruis had getekend. Iets in die richting kan ogen openen.” (kvro)