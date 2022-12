Ondanks druk van PS en de groenen: regering neemt geen extra maatregelen in opvangcrisis

De inzet voor het kernkabinet vrijdagmiddag was hoog. Toch als het van de groenen en PS afhing. Die regeringspartijen hadden het de voorbije dagen over de “schaamte” dat asielzoekers in tentjes buitenslapen en riepen op tot meer “urgentie”. Groen-vicepremier Petra De Sutter vroeg ook om extra gebouwen en personeelsleden op te vorderen, “indien de staatssecretaris niet kan garanderen dat mensen niet langer op straat moeten slapen”.

Die staatssecretaris, Nicole de Moor (cd&v), heeft haar collega’s blijkbaar kunnen overtuigen. Het kernkabinet neemt geen extra maatregelen in deze opvangcrisis. De Moor krijgt het vertrouwen om haar inspanningen verder te zetten. Dat gaat enerzijds over de zoektocht naar extra asielopvangplaatsen, zoals onlangs in Jabbeke. Daarvoor wordt ook personeel gezocht via (vrijwillige) detachering, en dus niet door (verplichte) opvordering. Anderzijds blijft ze manieren zoeken om asielzoekers in nood naar de daklozenopvang te begeleiden. Net om te vermijden dat mensen buiten slapen, zijn er in de hoofdstad 150 extra plaatsen voor daklozen gekomen, maar die zijn nog niet allemaal ingenomen.

Het kabinet van De Sutter laat weten dat de regering wel nog een brief naar de burgemeesters zal sturen. Niet om hen een verplicht spreidingsplan op te leggen, zoals Groen al eerder bepleitte, wel om hen aan te moedigen extra lokale opvangplaatsen te creëren. Begin september stuurde De Moor al eens zo’n brief, waarin ze een extra premie gaf in ruil voor extra opvangplaatsen. De reacties waren toen vrij lauw, onder meer omdat veel gemeenten al extra inspanningen hebben gedaan voor Oekraïense vluchtelingen.