JPMorgan en ING scheuren (onder)broek aan overname Hunkemöller: 40 miljoen euro verlies

Niet dat de bankiers van JPMorgan en ING plots lingerieverkopers zijn geworden. Neen, ze schoten investeringsmaatschappijen Parcom en Opportunity Partners 272 miljoen euro voor toen die begin dit jaar een meerderheidsbelang in de lingerieketen kochten van toenmalig eigenaar Carlyle. Dat Amerikaanse ‘private equity fonds’, dat investeert in niet-beursgenoteerde bedrijven, had het van origine Nederlandse Hunkemöller in 2015 overgenomen van het Franse PAI, maar zette het, na een mislukte beursgang, in 2020 alweer in de etalage.

Op zoek naar marge

“Dat private equity fondsen voor dit soort van overnames geld lenen bij banken is niet abnormaal”, zegt Pascal Paepen, docent Bank & Financiën aan Thomas More. “Zeker in periodes van nul- of negatieve rente proberen ze die dan door te verkopen op zoek naar meer marge. Maar als de marktomstandigheden dan plots wijzigen, bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraïne en de inflatie die door haar dak gaat, dan sta je plots minder sterk in de onderhandelingen en moet je al eens korting geven om de geïnteresseerde partijen over de streep te trekken. Precies daarom ben ik totaal geen fan van dit soort transacties: bankleningen verhandelen leidt vroeg of laat tot problemen”, aldus nog de bankenspecialist. Volgens de Nederlandse zakenkrant FD bedraagt het verlies 40 miljoen euro, waarvan “het grootste deel voor JPMorgan”.

Héél veel bh’s en slipjes

Ook de nieuwe eigenaars van Hunkemöller delen trouwens in de klappen: “De rente die zij betalen op het krediet is uiteindelijk vastgesteld op 9 procent, terwijl dat aanvankelijk rond de 7 procent zou zijn”, aldus nog FD. “En dat op een krediet van 272 miljoen euro? Daar moet je al héél veel bh’s en slipjes extra voor verkopen, toch?”, zegt Pascal Paepen met een knipoog.

Hunkemöller, in 1886 door een Duitse migrant opgericht in Amsterdam, moest tijdens de coronapandemie het gros van haar 900 winkels – waarvan een twintigtal in België – tijdelijk sluiten. Het zag zijn omzet in het crisisjaar 2020-21 met 12 procent dalen tot 458,8 miljoen euro en zijn brutobedrijfswinst halveren tot 40,6 miljoen euro. In het boekjaar tot eind januari 2022 steeg de omzet met 22 procent tot 560 miljoen euro en verdubbelde de brutobedrijfswinst tot 82 miljoen euro. Al loopt het huidige boekjaar naar verluidt weer wat moeilijker door de gestegen inflatie en de hogere loonkost.