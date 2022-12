Na Belfius verhoogt ook KBC spaarrente: rente voor particulieren stijgt tot 0,6 procent

Ook KBC verhoogt de rente op de spaarboekjes. Dat meldt de bank vrijdag. Reden is de stelselmatige verhoging van de rente door de Europese Centrale Bank (ECB).

“Alle particulieren die klant zijn bij KBC, CBC en KBC Brussels genieten vanaf 8 januari 2023 van een hogere basisrente en een hogere getrouwheidspremie op hun bestaande gereglementeerde spaarrekeningen. De nieuwe tarieven gelden ook voor nieuwe spaarrekeningen”, klinkt het in een persbericht.

De rentevergoeding op de spaarboekjes van particulieren stijgt van 0,01 naar 0,35 procent. De getrouwheidspremie voor geld dat minstens een jaar op de rekening blijft staan, stijgt van 0,10 naar 0,25 procent. Alles samen bedraagt de nieuwe rente dus 0,6 procent, tegenover de wettelijke minimumrente van 0,11 procent vandaag.

Voor Start2Save en Start2Save4, gereglementeerde spaarrekeningen met een hogere vergoeding en een spaarbedrag van maximaal 500 euro per maand, klimt de basisrente van 0,01 naar 0,15 procent en de getrouwheidspremie van 0,10 naar 0,75 procent.

KBC is na Belfius de tweede grootbank die de spaarrente verhoogt, nadat een aantal kleinere spelers dat de voorbije weken al had gedaan. Gisteren/donderdag verhoogde de ECB haar belangrijkste rentetafief met 50 basispunten, na twee stijgingen met telkens 75 basispunten in oktober en september. “KBC vertaalt die ECB-beslissing naar haar eigen klanten”, aldus de bank.