Brittney Griner reageert voor het eerst sinds vrijlating uit Russische gevangenis: “Ik plan dit seizoen opnieuw te basketballen”

De Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner (32) heeft voor het eerst gereageerd op haar maandenlange gevangenschap in Rusland. Ze werd afgelopen week opnieuw naar de Verenigde Staten overgevlogen na een gevangenenruil met Rusland.

“Het voelt zo goed om thuis te zijn! De laatste 10 maanden waren een strijd op elke vlak. Ik heb diep gegraven om mijn geloof te behouden en het was de liefde van zovelen van jullie die me hielp vol te houden. Uit de grond van mijn hart, dank aan iedereen voor jullie hulp”, schrijft de basketbalster in een bericht op Instagram.

Griner werd in augustus in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel en een boete van 1 miljoen roebel (ongeveer 17.000 euro) wegens bezit en smokkel van hasjproducten. Ze kreeg de straf voor het bezitten en smokkelen van drugs, nadat ze kort voor de Russische aanval op Oekraïne op het vliegveld van Moskou betrapt werd met cannabisolie.

Afgelopen week werd Griner vrijgelaten na een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland. De basketbalster werd geruild tegen de notoire Russische wapenhandelaar Viktor Bout. Die uitwisseling vond plaats op een luchthaven van Abou Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Griner kreeg er eerst nog een medische check en kon daarna naar huis keren.

In haar Instagrambericht bedankt Griner haar familie, haar advocaten, de organisaties die vochten voor haar vrijlating, haar basketbalteam en ook president Biden en zijn regering. “President Biden, u heeft mij thuisgebracht en ik weet dat u zich inzet om Paul Whelan (een Amerikaanse ex-marinier die in Rusland gevangenzit, red.) en alle Amerikanen thuis te brengen. Ik zal mijn platform gebruiken om te doen wat ik kan om u te helpen. Ik moedig ook iedereen aan die een rol heeft gespeeld om mij thuis te brengen, om door te gaan met hun inspanningen om alle Amerikanen thuis te brengen. Elke familie verdient het om volledig te zijn.”

“Ik wil ook één ding heel duidelijk maken: ik ben van plan dit seizoen te gaan basketballen voor de WNBA’s Phoenix Mercury, en daarbij kijk ik ernaar uit om binnenkort persoonlijk ‘dank u wel’ te kunnen zeggen tegen degenen die voor mij hebben gepleit.”

