Kabinet-De Croo viel ook via “geijkte kanalen” niet over cijfers begroting, al maakte het wel opmerking bij teksten over btw

Ook via de intussen beruchte “geijkte kanalen” heeft het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) niets gezegd over het gestegen tekort, schrijft het weekblad Knack. Daarvoor beroept het zich op de teksten van het leescomité. Maar in de teksten valt de Zestien wel over de btw-verlaging op energie.

Het gaat allemaal terug naar de begrotingsteksten die staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) haar job kostten. Zij zette een permanente verlaging van de btw op energie in de tekst, goed voor 1,3 miljard euro extra kosten in 2023. Maar dat was niet wat de regering had afgesproken en De Bleeker moest gaan.

Maar deze week publiceerde Knack eerst WhatsApps die moesten bewijzen dat het kabinet-De Croo wel groen licht gaf. De Croo ontkende en wees naar het ‘leescomité’ dat de teksten officieel in een definitieve plooi legde. “Via een WhatsApp draai je geen regeringsbeslissing terug”, zei hij.

In de versie van het leescomité vind je inderdaad terug dat het tekort oploopt van 5,9 naar 6,1 procent en daar valt geen cabinetard over. Maar in de teksten over de btw maken ze wel een opmerking. Bij het kabinet-De Croo wijzen ze erop dat die tekst geen “vrijblijvend proza” is en dat er van uit mag gegaan worden dat een aanpassing daar meegenomen wordt in de tabellen. Het kabinet van De Bleeker voerde die wijziging niet uit.

Een smoking gun is het niet, maar het debacle blijft De Croo wel achtervolgen.

