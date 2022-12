Op honderd dagen tijd van ‘avocadohoofd’ naar een telefoontje van de koning: hoe Walid Regragui van Marokko dé verrassing van het WK maakte

Of ze nu derde worden of niet, zijn naam staat nu al in vergulde letters in de geschiedenisboeken van het Afrikaanse voetbal. De bij ons onbekende Walid Regragui (45) loodste Marokko als eerste Afrikaanse land ooit naar de laatste vier van een WK. Het glazen plafond doorbroken. Een verhaal over ‘binnenlandse’ en ‘buitenlandse’ Marokkanen, afstappen van “een losersmentaliteit” en een scheldnaam die een koosnaam werd.