13-jarige Lionel Messi droomde niet alleen van voetbal: “Gymleraar worden, veel kip eten en zot van model Nicole”

Lionel Messi (35) kan zondag door met Argentinië wereldkampioen te worden nog legendarischer worden dan hij nu al is. Als dertienjarige was hij minder ambitieus. Een oud interview gaat nu viraal in zijn thuisland. Over voetbal, maar ook over andere dromen.

Het allereerste interview van Lionel Messi verscheen op 3 september 2000 in de Argentijnse krant Dario La Capital . De huidige sterspeler zat toen bij zijn jeugdteam in Argentinië, Newell’s Old Boys. Het was vlak voor zijn overstap naar het Spaanse Barcelona. Een bloemlezing. Zijn grote voorbeeld? “Zijn vader Jorge.”. Zijn mooiste herinnering? “Toen oma mij voor het eerst meenam naar een voetbalmatch.”. Zijn favoriete boek: “De Bijbel.” Zijn favoriete tweede sport na voetbal: “Handbal”. Wat als hij geen voetbalprof kan worden: “Dan word ik gymleraar.” Zijn favoriete film: “Baby’s Day Out;” Zijn favoriete hobby: “Naar muziek luisteren. Bij voorkeur: cuarteto en cumbia. ” Favoriete maaltijd? “Kip met veel saus.” Mooiste model? “Nicole Neumann.” Belangrijkste eigenschap: “Nederigheid. Dat mag een mens nooit verliezen.” En zijn grote hoop? “Ooit spelen in de eerste klasse. En graag bij het eerste elftal van Newell’s Old Boys. Maar mijn droom is om voor Argentinië te spelen.” Die droom is meer dan verwezenlijkt. Zondag kan het allemaal nog mooier worden.”

© AP