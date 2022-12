Dit is uw elftal van het WK: twee Marokkanen en géén Brazilianen, Giroud naast Mbappé en Messi

Lionel Messi en Kylian Mbappé, daar bestaat geen twijfel over. Maar wie hoort er nog in hét elftal van dit WK? Wij lanceerden na de halve finales een poll en meer dan 2.500 lezers van het Nieuwsblad gaven hun mening. Hier de resultaten.

Doelman: Dominik Livakovic (Kroatië)

De doelman van Kroatië haalde het voor Yassine Bounou van Marokko. Livakovic stopte in de achtste finale tegen Japan liefst drie penalty’s. In de kwartfinale tegen Brazilië was hij opnieuw outstanding en stopte hij ook weer een penalty.

© EPA-EFE

Rechtsback: Achraf Hakimi (Marokko)

De onvermoeibare rechtsback die het met Marokko tot de halve finales schopte. De PSG-verdediger toonde op dit WK nogmaals zijn grote klasse.

© AP

Centrale verdediger: Josko Gvardiol (Kroatië)

Voor het grote publiek toch wel dé ontdekking van dit WK. De verdediger van RB Leipzig mag zich binnenkort aan een absolute toptransfer verwachten.

© ISOPIX

Centrale verdediger: Romain Saïss (Marokko)

De leider van een defensie die tot de halve finale slechts één doelpunt slikte. Speelde een sterk toernooi, tot hij door een blessure geveld werd. Probeerde nog geblesseerd te spelen tegen Portugal en Frankrijk, maar moest twee keer naar de kant.

© REUTERS

Linksback: Theo Hernandez (Frankrijk)

De meest offensieve linksback op dit WK. Hernandez mocht zijn oudere broer vervangen en deed dat met verve. Met één goal en twee assists leidde hij Les Bleus naar de finale.

© FIFA via Getty Images

Centrale middenvelder: Jude Bellingham (Engeland)

We kenden hem al, maar hij zette nog eens de puntjes op de i. De nog altijd maar 19-jarige Dortmund-middenvelder blonk uit bij de Engelsen en mag zich ook aan een absolute toptransfer verwachten.

© AP

Centrale middenvelder: Luka Modric (Kroatië)

Op zijn 37ste nog steeds op het allerhoogste niveau. De draaischijf van een verrassend sterk Kroatië.

© AFP

Aanvallende middenvelder: Antoine Griezmann (Frankrijk)

Misschien wel belangrijker voor Frankrijk dan Mbappé. Griezmann is alomtegenwoordig en deed tot dusver ook defensief meer dan zijn werk.

© ISOPIX

Rechtervleugel: Lionel Messi (Argentinië)

Speelde tot dusver zes keer op een bijzonder hoog niveau. Is met vijf goals en drie assists de meest bepalende speler op dit WK. Serieuze kanshebber voor ‘Speler van het Toernooi’.

© AP

Linkervleugel: Kylian Mbappé (Frankrijk)

Die andere ster van dit WK. Mbappé zit aan vijf goals en twee assists. Ook nog uitblinken in de finale tegen Argentinië en de trofee voor ‘Speler van het Toernooi’ gaat wellicht naar hem.

© FIFA via Getty Images

Spits: Olivier Giroud (Frankrijk)

De eeuwige onderschatte spits. Zit aan vier goals op dit WK en werd topschutter aller tijden voor Frankrijk met 53 goals.