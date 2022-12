“We troosten ons met de gedachte dat ze ontzettend gelukkig was toen ze stierf”: ouders Natacha de Crombrugghe blikken terug op verdwijning

Eric de Crombrugghe (65) en Sabine Verhelst (60) moeten straks het eindejaar in zonder hun enige dochter, Natacha (28), de jonge vrouw die bijna een jaar geleden verdween. Ze brachten hun geliefde ‘Nat’ net voor de feestdagen terug thuis uit Peru, nadat haar lichaam na 8 maanden werd teruggevonden aan de oevers van de Colcarivier. “Al die tijd hadden we nooit een concrete aanwijzing dat onze dochter dood was, dus bleven we hopen dat we ze levend zouden terugvinden.”