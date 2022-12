Je kunt er maar net een voetbalploeg mee samenstellen, met de jongens in Vlaanderen die Messi heten. Zondag zitten ze sowieso (bijna) allemaal voor de buis, te supporteren voor hun naamgenoot die zich nog onsterfelijker kan maken dan Hij nu al is. “Mijn papa is mijn trainer. Als hij mijn naam roept over het veld, zie je mensen zich wel eens omdraaien.”