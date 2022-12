Twee Franse reactoren liggen langer stil, nieuwe reactor loopt extra vertraging op

Twee Franse kernreactoren die voor controle stilliggen in Flamanville en Penly, zullen later heropstarten dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast loopt de opstart van een nieuwe reactor zes maanden extra vertraging op. Dat is vrijdag bij het Franse energiebedrijf EDF vernomen.

Flamanville-1 zal heropstarten op 19 februari 2023, in plaats van 25 december zoals was voorzien. EDF vervangt er de gebruikte stoomgeneratoren.

Penly-1 zal dan weer op 20 maart heropstarten, in plaats van op 23 januari. Dat komt omdat een “nieuwe indicatie van spanningscorosie” is bevestigd op een deel van de pijpleidingen. EDF besliste daarom preventief dat deel te vervangen.

De ingebruikname Flamanville-3, een nieuwe reactor, zal dan weer zes maanden bijkomende vertraging oplopen. In plaats van eind volgend jaar, zal die midden 2024 opstarten. De geschatte kostprijs zal bovendien 500 miljoen euro hoger uitkomen, op 13,2 miljard euro. Dat is vier keer meer dan begroot toen de constructie in 2007 startte. De reactor zal zo 12 jaar later opstarten dan gepland.

Het Franse kernreactorpark is vooral gebouwd in de jaren 1980. De laatste tijd krijgt dat park te maken met heel wat onderhoudsoperaties. Die liepen vertraging op door met name de COVID-lockdowns. Verschillende reactoren krijgen ook te maken met corrosie. Vrijdag waren 41 van de 56 Franse reactoren in werking.