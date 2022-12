“Ik dacht: de hel is voorbij, dit is het continent van de mensenrechten”: de mensen die letterlijk en figuurlijk in de kou staan door de opvangcrisis

Het vriest dat het kraakt en de politiek is de tel kwijt. Zoveel veroordelingen door het Europees Hof liep ons land al op. En toch slapen er asielzoekers op straat. Helemaal wraakroepend is dat er bedden in de noodopvang leeg bleven in de nacht van donderdag op vrijdag. We trokken 24 uur op pad in Brussel, in het spoor van de opvangcrisis. “Ik dacht dat de hel voorbij was, maar moet nu bij vrieskou op straat slapen.”