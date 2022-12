Kritiek op NMBS: “Al wekenlang treinproblemen, maar voor de betoging is er wel extra capaciteit”

Het zal misschien enkele pendelaars zijn opgevallen. Alhoewel er al wekenlang problemen zijn op het spoor, konden er voor de betoging vrijdag in Brussel acht extra treinen ingelegd worden.

“Het is opvallend”, zegt Kees Smilde van TreinTramBus. “We krijgen al weken klachten binnen over afgeschafte treinen, verkorte treinen waar iedereen dan maar op moet en treinen met stevige vertragingen. Dat er op de dag van de betoging dan toch capaciteit kan bij gecreëerd worden, valt wel op.”

Toch heeft NMBS daar een logische verklaring voor. “Wanneer we ruim op voorhand zoiets weten, kunnen we daarop inspelen en extra treinen inzetten”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Een beetje vergelijkbaar met dagen dat we extra treinen inzetten naar zee. Dezelfde mechanismen treden in werking en dan valt dat wel te plannen.” NMBS benadrukt dat ze op andere lijnen geen capaciteit hebben weggenomen om de lijnen naar de manifestatie te ondersteunen.

Temmerman geeft wel toe dat de laatste weken moeizaam verlopen op het spoor. “Er zijn nieuwe treinstellen onderweg, maar die zijn er nog niet. Daardoor moeten we oudere treinen inzetten en dat zorgt voor problemen. Die zijn gevoeliger en die vallen ook sneller uit. Dat zorgt dan voor kortere of afgelaste treinen. Dat is heel vervelend. Maar dat zijn incidenten die we niet kunnen plannen en niet onmiddellijk kunnen oplossen als ze zich voordoen. Let wel: de meeste hinder ondervinden we nog steeds van derden. Dat zijn spoorlopers, aanrijdingen met dieren of koperdiefstallen.”

