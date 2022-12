Drie wedstrijden Challenger Pro League uitgesteld door de aanhoudende vriestemperaturen

In de Challenger Pro League zijn dit weekend al drie wedstrijden uitgesteld door de aanhoudende vrieskou. Het gaat om Club NXT - Lierse K, Deinze - Beerschot en Dender - Jong Genk. Die laatste wedstrijd werd vrijdagavond pas kort voor de aftrap uitgesteld door een fout van de Belgische voetbalbond.

Als door slechte weeromstandigheden de kans bestaat dat een veld onbespeelbaar is, moet de Belgische voetbalbond (KBVB) één dag voor de wedstrijd het veld laten keuren door de scheidsrechter die de match fluit. Dat gebeurde onder andere voor de wedstrijd Dender - Jong Genk. Alleen was de scheidsrechter die donderdag het veld van Dender goedkeurde een andere ref dan diegene die vrijdagavond de match zou fluiten. Die laatste oordeelde vrijdag anders dan zijn collega een dag voordien en vond het veld onbespeelbaar. Wedstrijd last minute uitgesteld dus.