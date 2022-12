Franse Buitoni-fabriek mag deels heropenen na E. coli-besmetting

Een fabriek in Noord-Frankrijk waar pizza’s van het merk Buitoni worden gemaakt, heeft vrijdag de toelating gekregen gedeeltelijk te heropenen. De fabriek in Caudry lag sinds april dit jaar stil na zware gevallen van besmettingen met de E. colibacterie.

De prefect van het departement Nord gaf toelating voor de heropening van één productielijn, omdat daar de controle op de productieomstandigheden in orde is. De productielijn voor pizza’s met rauw deeg, die zou hebben geleid tot de dood van twee kinderen en de vergiftiging van tientallen anderen, blijft nog stilliggen.

Op 1 april had de prefectuur er alle activiteit verboden, nadat de gezondheidsautoriteiten een verband hadden vastgesteld tussen de consumptie van pizza’s van het merk Fraich’Up en verschillende zware gevallen van E. colibesmetting.

Knaagdieren

Midden mei is dan een onderzoeksrechter aangesteld. Het gerechtelijk onderzoek werd geopend vanwege doodslag van één persoon, onopzettelijke verwondingen bij veertien mensen, het op de markt brengen van een product dat gevaarlijk is voor anderen en het in gevaar brengen van anderen, aldus het parket. In totaal liepen 55 kinderen en een volwassene een E. colibesmetting op.

Bij inspecties in de fabriek was gewezen op de aanwezigheid van knaagdieren en “het gebrek aan onderhoud en reiniging van de productie-, opslag- en doorgangsruimten”. Die tekortkomingen zouden de oorzaak kunnen zijn van de aanwezigheid van pathogene bacteriën in de later in de handel gebrachte producten.