Op papier is de Gouden Bal volledig fit: hij speelde alweer voor Real, maar zal Karim Benzema zondag ook spelen voor Frankrijk in de WK-finale?

Benzema liep net voor de start van het WK een dijblessure op tijdens een training met de Franse nationale ploeg. Aanvankelijk klonk het dat hij drie weken aan de kant zou staan en daarom werd hij meteen naar huis gestuurd. Alleen is de spits van Les Bleus intussen weer helemaal fit: naar verluidt had de blessure maar enkele dagen nodig om te helen. Hij nam enkele dagen vakantie, sloot intussen weer aan op training bij Real Madrid en deed donderdag zonder enig probleem zelfs mee in een oefenmatch tegen Leganes.

Daardoor circuleren intussen geruchten dat Benzema, die officieel nog altijd deel uitmaakt van de Franse selectie op het WK, zondag in de finale tegen Argentinië nog zou kunnen meedoen. Zijn club Real Madrid heeft Benzema al laten weten dat ze daar geen bezwaar tegen zou hebben. Alleen lijkt de kans zeer klein dat het zover zal komen. Toen bondscoach Didier Deschamps eerder deze week de vraag kreeg of een terugkeer van Benzema in de selectie tot de mogelijkheden behoorde, weigerde hij te antwoorden. “Dit is een domme vraag. Volgende vraag, alsjeblieft.” De week ervoor had hij op eenzelfde vraag geantwoord dat hij zich alleen maar bezighoudt “met de 24 spelers die nu hier zijn”.

© Pool via REUTERS

Deschamps zou sowieso niet willen tornen aan de huidige pikorde die zijn team naar de finale gebracht heeft voor een speler die mogelijk niet topfit is. Maar volgens het Spaanse Libertad Digital zou Benzema zich onjuist behandeld voelen door de Franse bondscoach. Nadat zijn blessure wat tijd nodig leek te hebben, zou Deschamps hem naar huis gestuurd hebben met de woorden “wat jammer dat je moet vertrekken, Karim.” Benzema zou teleurgesteld zijn dat Deschamps niet langer geduld oefende en hem langer bij de kern hield. Als Frankrijk zondag wint, is hij officieel ook wereldkampioen, maar de spits zou niet van plan zijn naar Qatar af te reizen.