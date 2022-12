Bizar incident in Polen: “Politiechef gewond nadat hij door Oekraïne geschonken granaatwerper afvuurt in zijn eigen kantoor”

In Polen wordt een bizar incident onderzocht waarbij de chef van de nationale politie gewond raakte. Hij zou volgens de media per ongeluk een granaatwerper afgevuurd hebben in zijn kantoor.

Het Openbaar Ministerie in Polen voert een onderzoek naar “een daad die bestaat uit het onopzettelijk veroorzaken van een gewelddadige uitstoot van energie die het leven of de gezondheid van vele mensen en goederen bedreigt.” Die ontploffing zou zich voorgedaan hebben in het hoofdkwartier van de nationale politie.

Volgens de media zou de politiechef, Jaroslaw Szymczyk, per ongeluk een granaatwerper afgevuurd hebben in zijn eigen kantoor. Volgens het Openbaar Ministerie raakten drie personen, waaronder Szymczyk, gewond.

De minister van Binnenlandse Zaken bevestigde dat de politiechef gewond was geraakt en dat hij naar het ziekenhuis moest nadat hij een pakketje, dat hij ontvangen had uit Oekraïne, ontploft was.

Het Openbaar Ministerie wil voorlopig geen verder details over het incident vrijgeven.

(sgg)