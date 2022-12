Meer dan 40 voetbalcompetities, waaronder Jupiler Pro League, kraken “schadelijke uitbreidingsplannen” van FIFA

Meer dan veertig professionele voetbalcompetities, verenigd in het World Leagues Forum (WLF), hebben zware kritiek op de uitbreidingsplannen van de Wereldvoetbalbond FIFA. Ze noemen de beslissingen over de internationale wedstrijdkalender “schadelijk voor de voetbaleconomie en het welzijn van de spelers.”

FIFA-voorzitter Gianni Infantino kondigde vrijdag bij het WK voetbal in Qatar de hervormingen aan. Zo wordt het WK voor clubs vanaf 2025 uitgebreid van zeven naar 32 teams. Ook wil de FIFA in de even jaren de interlandperiodes gebruiken voor minitoernooien met teams uit verschillende continenten. Eerder werd beslist om vanaf 2026 het WK te spelen met 48 in plaats van 32 landenteams.

“Deze beslissingen zijn eenzijdig genomen, zonder overleg, laat staan instemming, van degenen die er rechtstreeks door worden geraakt: de bonden, hun aangesloten clubs, spelers en fans”, luidt een verklaring van de WLF, waarbij ook de Belgische Pro League is aangesloten.

“Aangezien de kalender al overbelast is met nationale clubcompetities en steeds meer internationale competities, brengt de beslissing van de FIFA het risico met zich mee van overvolle wedstrijdschema’s, nog meer blessures bij spelers en een verstoring van het competitie-evenwicht. De voetbalgemeenschap is niet gebaat bij een opstapeling van FIFA-wedstrijden”, aldus de WLF, die er fijntjes op wijst dat slechts één procent van alle profvoetballers uitkomt in de interlands onder auspiciën van de FIFA.