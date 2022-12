Biden ondertekent overgangsbegroting, “shutdown” afgewend

De Amerikaanse president Joe Biden heeft met zijn handtekening een overgangsbegroting die door het Congres beslist was, in werking gezet, zodat de regering vanaf het weekend niet zonder geld zit. De wet, die vrijdag ondertekend werd, moet de regeringsdiensten tot 23 december verzekeren. Het moeizame getouwtrek rond de volledige begroting voor het lopende begrotingsjaar gaat verder in het Congres.