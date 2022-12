Zware brand op jacht in Oostende: beelden tonen hoe het helemaal verwoest wordt door vlammen

In Oostende brak vrijdagavond een zware brand uit op een jacht in het Mercatordok.

De brandweer kreeg omstreeks 22.15 uur een melding van rookontwikkeling op een vaartuig. Eens ter plaatse bleek het vuur al hevig te woeden. Het jacht lag aangemeerd in het Mercatordok aan de Vindictivelaan. De laan is dan ook afgesloten in de richting van het station. De brandweer probeert het vuur momenteel onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet duidelijk.

(Later meer)