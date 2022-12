Politie spit lijst van 22.000 auto’s uit die mogelijk voorbijraasden: wie vermoordde 4 studenten in Idaho?

Madison, Kaylee en Xana huurden met nog twee andere studentes dit huis in universiteitsstad Moscow. Xana’s vriend Ethan bleef op 13 november bij haar slapen. Die nacht werden Madison, Kaylee, Xana en Ethan doodgestoken in het huis. — © AP

Vier jongeren die doodgestoken werden terwijl ze lagen te slapen in hun studentenhuis, terwijl er geen spoor lijkt te zijn van een dader: de stad Moscow in de Amerikaanse staat Idaho leeft al ruim een maand in angst. Maar de politie maakt zich sterk dat ze de waarheid zal vinden. Een nieuwe oproep aan de bevolking moet de bestuurder vinden die rond de tijd van de moorden voorbijraasde in een witte auto en “cruciale informatie” zou hebben.

Na een avondje uit lagen vier studenten van de universiteit van Idaho op zondag 13 november te slapen in hun studentenhuis in King Road in Moscow – beste vriendinnen Madison Mogen (21) en Kaylee Goncalves (21) in één kamer boven, Xana Kernodle (20) en haar vriend Ethan Chapin (20) in een andere beneden – toen ze tussen 3 en 4 uur ’s nachts één voor één werden doodgestoken in bed. Twee andere huisgenoten, die op de kelderverdieping sliepen, hoorden niets. Pas ’s ochtends ontdekten de meisjes de gruwel waaraan zij die nacht ontsnapten in het huis waar de populaire studenten vaak feestjes organiseerden.

Ruim een maand later is nog steeds onduidelijk waarom hun vier huisgenoten met brute kracht werden neergestoken, en vooral door wie. Getuigen blijken er niet te zijn, noch een moordwapen of verdachte. Dat de moordenaar nog rondloopt, boezemt de studentenstad angst in.

© AP

Allerlei speculaties gaan rond op sociale media. Was het de man met wie Madison ruzie maakte toen ze samen met Kaylee pasta bestelde aan een foodtruck, na een feestje in een studentencafé? Of Kaylees ex-vriend, met wie ze nog goed overeen kwam en naar wie ze die nacht berichtjes stuurde? Wat met de twee huisgenotes die overleefden en niets hoorden, is dat niet erg opvallend? Waar waren Xana en Ethan tussen de tijd dat ze rond 21 uur vertrokken van een feestje van zijn studentenclub en rond 1.45 uur aankwamen aan hun huis, vlakbij?

De politie liet donderdag weten dat ze dat laatste blijven onderzoeken. “Interacties, contacten, richting en manier van verplaatsing, of iets abnormaals, zouden context kunnen toevoegen aan wat gebeurde.” Maar niemand die in de online geopperde theorieën met de vinger is gewezen, wordt door de politie als verdachte beschouwd.

Politie lost weinig

De politie heeft gezegd te geloven dat het huis of de bewoners ervan doelwitten waren, zonder uit te leggen waaruit ze dat concludeert. Tot frustratie van nabestaanden is de politie karig met informatie, volgens woordvoerders om de integriteit van het onderzoek te beschermen. “We willen niet gewoon een arrestatie, we willen dit tot in de rechtbank krijgen”, zegt een politiewoordvoerder. “We kunnen het ons niet permitteren om een fout te maken of informatie te verspreiden die het onderzoek kan schaden.”

De politie verzekert de bevolking intussen dat de zaak opgelost zal worden. “Uiteindelijk, en we zien dat komen, gaan we uitkomen bij wat er precies gebeurd is en wie dit gedaan heeft”, verklaarde politiechef Roger Lanier begin deze week. Agenten van de lokale politie werken daarvoor samen met de politie van de staat en van de FBI. En de bevolking is al meermaals om hun medewerking gevraagd.

© AP

Veel focus gaat uit naar de analyse van videobeelden uit de buurt. Lanier legde donderdag in een update uit dat de politie al op de dag van de moorden beelden begon te verzamelen, van deurbelcamera’s en bewakingscamera’s. Later kreeg een heel team de taak video’s uit de ruimere omgeving te zoeken en analyseren. Inwoners werd gevraagd hun beelden in te sturen, aldus Lanier, die zegt dat ook al tal van bruikbare tips zijn binnengekomen.

De witte auto

Nu is de bevolking opnieuw om hulp gevraagd. De politie is op zoek naar een witte Hyundai Elantra uit 2011-2013 die nabij het studentenhuis werd gezien. Een werknemer die de bewakingsbeelden van een tankstation doorploegde, merkte alvast dat op 13 november rond 3.45 uur een witte wagen werd gefilmd die voorbijraasde. Die beelden werden overhandigd aan de politie.

De wagen zou weleens het ontbrekende puzzelstukje kunnen zijn om de zaak op te lossen, klinkt het. “Uit onze tips, uit onze aanwijzingen, bewijs dat binnenkwam, begonnen we patronen vast te stellen”, aldus kapitein Lanier donderdag. “We zijn ervan overtuigd dat de inzittende(n) van dat voertuig informatie hebben die cruciaal is voor dit onderzoek.”

Politiechef Roger Lanier (rechts) spreekt de pers toe. — © ZUMA Press

De politiechef zei dat, ondanks de fascinatie van velen voor deze zaak, sommige mensen mogelijk het nieuws niet zien en niet weten dat ernaar gezocht wordt. Daarom wil de politie de oproep om de witte Hyundai te vinden verder verspreiden. “Misschien heeft je buur er een in de garage waarmee hij of zij niet vaak rijdt, misschien is er een die niet in de database van inschrijvingen staat. Laat het ons weten.” Een nummerplaat heeft de politie niet. “Tot nu toe hebben we een lijst van ongeveer 22.000 ingeschreven witte Hyundai Elantra’s die aan onze criteria voldoen, waar we ons door werken. Dat is een hele hoop informatie, maar het zijn ze misschien niet allemaal, dus kan de bevolking ons helpen.”