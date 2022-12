Minder werken voor hetzelfde loon: Spanje lanceert proefproject

De Spaanse regering heeft vrijdag een pilootproject gelanceerd met als doel om kmo’s in de industrie te helpen de wekelijkse arbeidstijd van hun werknemers te verminderen zonder hun salarissen te verlagen. Die maatregel zou de productiviteit van de bedrijven ten goede moeten komen. Het pilootproject draait twee jaar lang bij bedrijven die een herorganisatie willen doorvoeren die “een productiviteitsstijging genereert die de bijkomende loonkosten compenseert”, zegt de Spaanse minister van Industrie in een verklaring.

De belangstellende bedrijven moeten zich ertoe verbinden de wekelijkse arbeidstijd van hun werknemers gedurende twee jaar met minstens 10 procent te verminderen. De maatregel moet van toepassing zijn op minstens een kwart van de werknemers, verduidelijkt het ministerie van Industrie. De bedrijven krijgen in ruil middelen van de staat om de impact van de verminderde arbeidstijd op de productie op te vangen en om de meerkosten die de heroganisatie met zich meebrengt te compenseren, klinkt het verder. Uiteindelijk zal het effect van de maatregel op de productiviteit geanalyseerd worden.

De voorbije jaren hebben meerdere grote bedrijven in Spanje, zoals telecomgigant Telefonica en het kledingconcern Desigual, met de vierdagenwerkweek geëxperimenteerd, maar dat gebeurde zelden in de industrie en ging vaak gepaard met een loonsverlaging. Ondanks meerdere initiatieven blijft de vierdagenwerkweek een gevoelig onderwerp in het land: de vakbonden zijn grotendeels voor, maar de belangrijkste werkgeversorganisatie CEOE is tegen het idee gekant en meent dat het onwerkbaar is in meerdere sectoren.