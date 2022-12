Bijna 10.000 burgers opgesloten bij “gewapende staking” in Colombia

Minstens 9.800 mensen zijn in het noordoosten van Colombia opgesloten bij een “gewapende staking” van het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) in de marge van de vredesonderhandelingen met de regering. Dat heeft het Bureau van de Ombudsman van Colombia, een overheidsinstelling die belast is met het toezicht op de bescherming van burger- en mensenrechten, gemeld in een verklaring.