Dodentol na aardverschuiving op kampeerterrein in Maleisië opgelopen tot 21

Reddingswerkers hebben zondag de modderige grond van een kampeerterrein in Maleisië uitgekamd in hun zoektocht naar overlevenden en lichamen na de aardverschuiving van vrijdag. De dodentol is bijgesteld naar 21 overlijdens, onder wie vijf kinderen. Een tiental personen is nog steeds vermist. Tot nu toe zijn 61 mensen levend en wel teruggevonden, melden de autoriteiten.