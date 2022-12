Filipijnse communistenleider José Maria Sison overleden in Utrecht

José Maria Sison, de Filipijnse communistenleider die sinds 1987 in zelfverkozen ballingschap in Nederland leefde, is op 83-jarige leeftijd overleden in een Utrechts ziekenhuis. Hij lag daar twee weken opgenomen, meldt zijn partij. “Het proletariaat en het volk van Filipijnse arbeiders treuren om de dood van hun leraar en leider”, aldus de partij. Het is niet bekend waaraan de man overleden is.

Sison richtte in 1968 de Communistische Partij Filipijnen (CPP) op, een organisatie gebaseerd op het gedachtegoed van Marx, Lenin en Mao. Een jaar later ontstond uit die partij de guerrillabeweging New People’s Army (NPA), waarvan Sison ook leider was. Die organisatie is verantwoordelijk voor een groot aantal terreurdaden.

Vanwege zijn strijd tegen de Filipijnse regering werd Sison in 1977 gevangengenomen. Nadat de rebellenleider in de jaren tachtig vrijkwam, vluchtte hij naar Nederland. Hij vroeg er politiek asiel aan, maar dat werd afgewezen wegens contacten met terroristische organisaties.

De rebellenleider, die ook schrijver en activist was, kreeg in Nederland uiteindelijk nooit een vluchtelingenstatus of een verblijfsvergunning. Toch werd in 1996 besloten dat Sison in het land mocht blijven en niet uitgezet zou worden, omdat zijn leven bij terugkeer in de Filipijnen gevaar zou lopen. De Europese Unie plaatste Sison in 2002 nog op de lijst van personen en organisaties die terrorisme zouden steunen. Dat werd enkele jaren later ongedaan gemaakt.