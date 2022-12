Elon Musk zal Twitter-accounts van journalisten herstellen

De nieuwe eigenaar van Twitter kreeg heel wat kritiek te verwerken na de schorsing van de Twitter-accounts van meerdere journalisten, onder meer van CNN, de New York Times, en de Washington Post. Volgens Musk hadden die de veiligheid van zijn gezin in gevaar gebracht door te berichten over zijn locatie.

LEES OOK. Nu ook twitteraccounts van 24 journalisten geschorst: waar is Elon Musk mee bezig?

Maar de schorsing wordt dus opgeheven, aldus Musk. De Amerikaanse miljardair had een poll georganiseerd over de schorsing, en of die onmiddellijk of pas over een week moest worden ongedaan gemaakt.

De Verenigde Naties haalden vrijdag nog scherp uit naar de opschorting van de Twitter-accounts van journalisten. De VN spraken over een gevaarlijk precedent.