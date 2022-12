Slechts de helft van alle WK-bondscoaches is zeker dat ze mogen blijven

Glorie of pek en veren. Dat is een WK voor bondscoaches. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts een kleine helft van alle bondscoaches die op het WK aanwezig waren zeker zijn dat ze bij de volgende interland nog op de trainersbank zitten. Liefst tien coaches zoeken ander werk.

Er zijn coaches die zelf voor een vertrek kiezen zoals Louis van Gaal (Nederland) en Carlos Queiroz (Iran). Roberto Martinez deed dat in zekere zin ook maar wist ook wel dat zijn contract, dat tot 31 december liep, niet zouden verlengd. Samen met hem zijn er nog zeven andere bondscoaches voor wie het WK niet het gewenste verloop kende. Tite (Brazilië), Luis Enrique (Spanje) en Fernando Santos (Portugal) zijn de bekendsten die hun ontslag kregen of in afwachting daarvan maar zelf ontslag namen.

Er is ook een lijst met coaches die nog in het ongewisse zijn of zelf twijfelen. Didier Deschamps (Frankrijk) en Zlatko Dalic (Kroatië) zijn er nog niet uit of ze hun goede prestaties niet bij een club te gelde moeten maken. Gustavo Alfaro (Ecuador) en Kasper Hjulmand (Denemarken) denken er nog over na of ze na de vroegtijdige eliminatie in de groepsfase niet hun positie ter beschikking moeten stellen. Voor Gareth Southgate (Engeland) en Czeslaw Michniewicz (Polen) is het afwachten wat hun voetbalbond beslist. Gregg Berhalter (VS) heeft zich na zijn ruzie met sterspeler Reyna in een kwetsbare positie geplaats.

Tot slot zijn er de coaches die ondanks de uitschakeling in de groepsfase toch gewoon op hun post blijven. Zo kan het dus ook. Dat geldt voor Felix Sanchez (Qatar), Rob Page (Wales), Hervé Renard (Saoedi-Arabië), Jalel Kadri (Tunesië), Dragan Stojkovic (Servië), Rigobert Song (Kameroen), John Herdman (Canada), Hansi Flick (Duitsland) en Luis Fernando Suarez (Costa Rica).

Out (10)

Nederland: Louis van Gaal

Iran: Carlos Queiroz

Mexico: Gerardo Martino

Brazilië: Tite

België: Roberto Martinez

Spanje: Luis Enrique

Portugal: Fernando Santos

Ghana: Otto Addo

Zuid-Korea: Paulo Bento

Uruguay: Diego Alonso

Twijfel (7)

Ecuador: Gustavo Alfaro

Engeland: Gareth Southgate

VS : Gregg Berhalter

Polen : Czeslaw Michniewicz

Frankrijk: Didier Deschamps

Denemarken: Kasper Hjulmand

Kroatië: Zlatko Dalic

Blijven (15)

Qatar: Felix Sanchez

Senegal: Aliou Cissé

Wales: Rob Page

Argentinië: Lionel Scaloni

Saoedi-Arabië: Hervé Renard

Australië: Graham Arnold

Tunesië: Jalel Kadri

Servië: Dragan Stojkovic

Zwitserland: Murat Yakin

Kameroen: Rigobert Song

Marokko: Walid Regragui

Canada: John Herdman

Japan: Hajime Moriyasu

Duitsland: Hansi Flick

Costa Rica: Luis Fernando Suarez