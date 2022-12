Verkeersinfarct dreigt dit weekend rond Antwerpen: zaterdagochtend al file op Ring, Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt

Het verkeer rond Antwerpen dreigt dit weekend volledig in de soep te draaien. Daarvoor waarschuwden het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer de afgelopen dagen meermaals, en die vrees lijkt zaterdagochtend al bewaarheid te worden: “De file richting Gent groeit snel aan”, klinkt het. Omstreeks 9.30 uur staat er een file vanaf Kleine Bareel. De Liefkenshoektunnel is alvast tolvrij gemaakt.

Van vrijdagavond 21 uur tot maandagochtend 5 uur wordt op de Antwerpse ring richting Gent een noodherstelling uitgevoerd aan een beschadigde brugvoeg op het viaduct van Merksem. Op een gemiddelde zaterdag en zondag in december passeren daar dagelijks ongeveer 60.000 voertuigen. Als al dat verkeer dan plots over één in plaats van vier rijstroken moet, zoals dit weekend, wordt voor een verkeersinfarct gevreesd.

In oktober was er al een gelijkaardige dringende interventie nodig in de andere rijrichting. Toen vielen de files al bij al mee. Maar nu wordt het andere koek: het is het laatste weekend voor Kerst. Het is een koopzondag. En er wordt een grote ‘delegatie’ shoppers uit Nederland verwacht. Chaos gegarandeerd.

© Jan Van der Perre

Vermijd omgeving

“Uit modelberekeningen blijkt dat rekening moet gehouden worden met filevorming op de Antwerpse ring richting Gent, maar ook op de toekomende snelwegen uit het noorden: op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom en vooral op de E19 vanuit Breda. De wachttijden kunnen er zeer hoog oplopen”, waarschuwt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Dat vraagt weggebruikers daarom om, zeker overdag, de omgeving van de werkzaamheden zo veel mogelijk te vermijden.

Wie vanuit het noorden naar het centrum van Antwerpen wil, krijgt het advies om gebruik te maken van de P+R-torens Luchtbal en Merksem, en daar (gratis) over te stappen op het openbaar vervoer naar de stad. In die twee P+R’s kan je zaterdag en zondag gratis parkeren.

© Belga

Wie de ring richting Gent in Merksem wil vermijden, kan omrijden via het noordelijke deel van de ring, de R2 in de haven. In functie van de verkeersdrukte in Merksem – en zolang het nodig is – kan de Liefkenshoektunnel richting Gent daar tolvrij worden gemaakt. Dat was zaterdagochtend al het geval.

Wie dit weekend toch naar Antwerpen wil met de wagen, kijkt sowieso best vooraf even op de website van het Vlaams Verkeerscentrum.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen