Coronamaatregelen in Shanghai toch opnieuw aangescherpt wegens snel stijgend aantal besmettingen

De coronamaatregelen worden opnieuw aangescherpt in de Chinese miljoenenstad Shanghai. Nochtans waren die maatregelen na massaal protest van de Chinese bevolking nog maar net versoepeld. Het aantal besmettingen is de voorbije dagen echter te snel toegenomen, klinkt het nu.

In Shanghai gold eerder dit jaar een zeer strenge lockdown, zoals het strenge ‘zero Covid’-beleid van de Chinese overheid het al sinds het begin van de pandemie voorschreef. De Chinese bevolking kwam de afgelopen weken en maanden echter steeds meer in verzet tegen die strenge lijn, waarna de overheid de maatregelen versoepelde.

Nu blijkt het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens met name in Shanghai echter snel weer te stijgen, en worden de regels weer verstrengd. Zo wordt in de meeste scholen van het basis-, middelbaar, en hoger onderwijs vanaf maandag opnieuw afstandsonderwijs ingevoerd. En in het drukke zakendistrict van de stad blijven alle kinderdagverblijven dicht.