Minibus rijdt woning binnen: enorme ravage, geen gewonden

In Oud-Turnhout is vanochtend de bestuurder van een minibus rond 5.20 uur een woning binnengereden. Het ongeval gebeurde vlak bij het kruispunt van Lage Darisdonk met Neerstraat. De ravage is enorm, maar gelukkig vielen er geen gewonden.

Volgens de eerste vaststellingen is de bestuurder gewoon rechtdoor gereden in plaats van de bocht te nemen. De ravage in de woning is aanzienlijk. Een stuk van de voorgevel en het raam zijn weggeslagen. De woonkamer ligt vol met puin. De bestuurder van het minibusje kwam er met de schrik vanaf.

© BFM

Ook in de woning raakte niemand gewond. De bewoner van het huis, een man van 81, was sinds kort na een val opgenomen in het ziekenhuis. De tijdelijke opvang is dus verzekerd. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om met houten platen de woning ontoegankelijk te maken.

© BFM

(mph)