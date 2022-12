“Koning Charles nodigt Harry en Meghan toch uit voor kroning” ondanks heisa over Netflix-documentaire

Prins Harry en Meghan in het gezelschap van koning Charles en koningin Camilla — © REUTERS

De Britse koning Charles zou zijn zoon Harry en diens echtgenote Meghan Markle dan toch uitnodigen voor zijn kroning, ondanks de heisa over de voor de koninklijke familie erg kritische Netflix-documentaire van het koppel. Dat meent althans de Britse tabloid The Daily Mail te weten, op basis van “verschillende goedgeplaatste bronnen”.

Charles zou toegezegd hebben om Harry en Meghan uit te nodigen als de tijd daar is: de officiële uitnodigingen voor de kroning (in mei) moeten namelijk nog verstuurd worden. “Een olijftak”, noemt de Daily Mail het. “De koning heeft zijn zoon en schoondochter erg gracieus gezegd dat ze welkom zullen zijn op die historische gebeurtenis”, schrijft de krant.

Charles zou ook niet van zijn voornemen afgeweken zijn na de uitzending van de Netflix-documentaire van Harry en Meghan, die erg kritisch is voor de koninklijke familie. De roep groeide in het Verenigd Koninkrijk namelijk om het koppel al hun koninklijke titels af te nemen, maar de koninklijke familie zou volgens de Daily Mail “de waardigheid van de stilte willen bewaren”, en niet willen betrokken willen raken in een welles-nietesspelletje.

Volgens bronnen zou Charles niet afgeleid willen worden door “familiedrama” in de aanloop naar zijn kroning. “Harry is zijn zoon, en Zijne Majesteit zal altijd van hem blijven houden”, aldus een bron. “De dingen zijn momenteel misschien wat moeilijk, maar de deur zal altijd op een kier staan.”

Niet met Kerst

Charles en zijn echtgenote Camilla zouden met Kerst ook “het grootste familiefeest van de afgelopen vijf jaar” willen organiseren in het paleis van Sandringham, maar daar zouden Harry en Meghan volgens de krant dan weer niet voor uitgenodigd worden, ook al zouden pakweg de kinderen van prins Andrew – toch verder familie van de koning dan zijn eigen zoon – wel aanwezig zijn.