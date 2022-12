Man steekt appartement van ex-partner in brand in Harelbeke

Een man heeft vrijdagnacht brand gesticht in het appartement van zijn ex-partner in Harelbeke. De man had eerder op de avond de inboedel van het appartement al vernield. De bewoonster van het appartement was niet ter plaatse, en er vielen geen gewonden. Een twaalftal mensen moest wel worden geëvacueerd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen zaterdag.

Vrijdagavond was de politie al afgezakt naar het appartement in Harelbeke, op de hoek van de Acacialaan met de Berkenlaan, vanwege een melding van intrafamiliaal geweld. De verdachte was op dat moment niet aanwezig in de woonst. Later op de avond keerde de man volgens het parket nog eens terug naar het appartement, daarbij vernielde hij de volledige inboedel.

‘s Nachts keerde de man nog eens terug, om het appartement in brand te steken. De bewoonster was niet aanwezig, en bij de brand – die ontstaan zou zijn omstreeks 6.30 uur – raakte niemand gewond. Een twaalftal mensen moest wel worden geëvacueerd.

“Gelukkig was het nog geen uitslaande brand toen we aankwamen”, zegt kapitein Henk Vanwalleghem van de hulpverleningszone Fluvia. “We hebben het grootste deel van het gebouw kunnen vrijwaren. In de woonkamer van de flat is de ravage wel zeer groot.”

De man kon worden gearresteerd en wordt ondervraagd. Het appartement van de vrouw is onbewoonbaar, de andere bewoners van het gebouw konden inmiddels wel terug naar hun woning.