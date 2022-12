Hilarisch verslag van busrit MVV: “SCHIT-TE-REN-DE passeerbeweging van de chauffeur, hiervoor komen mensen naar de snelweg”

De spelers van MVV Maastricht hebben zo’n zes uur in de bus gezeten voor niets. Toen ze na drie uur arriveerden om in Velsen-Zuid tegen Telstar te spelen, kregen ze te horen dat het veld alsnog afgekeurd werd door de winterse omstandigheden. De mediacel van de Nederlandse voetbalclub maakte van de nood een deugd en deed een hilarisch liveverslag van de terugrit alsof het een voetbalwedstrijd was. Ronduit geniaal. Lees en geniet mee.