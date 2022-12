Bekende Britse pedofiel Garry Glitter “binnen enkele weken op vrije voeten” na helft van gevangenisstraf

De 78-jarige Glitter – echte naam: Paul Gadd – zou in februari 2023 vrijgelaten worden. De man werd in 2015 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar (voor poging tot verkrachting, verkrachting van een meisje jonger dan 13 jaar oud, en vier aanklachten voor aanranding van de eerbaarheid), maar zou na ongeveer de helft van zijn straf dus al vrijgelaten worden.

“Hij heeft zich voorbeeldig gedragen in de gevangenis, dus komt hij nu al vrij”, aldus de bronnen. “De aard van zijn veroordeling betekent ook dat Glitter niet voor een paroolcommissie moet verschijnen. Zo gauw hij zijn straf heeft uitgezeten, is hij vrij om de gevangenis te verlaten.”

Glitter zou na zijn vrijlating wel strikt opgevolgd worden. Volgens de Britse wetgeving moeten seksuele delinquenten verblijven op een goedgekeurde locatie, zich houden aan een avondklok, een enkelband dragen, slechts beperkte toegang tot het internet hebben, en geen contact hebben met kinderen zonder toezicht. Bij overtredingen moet de rest van de gevangenisstraf mogelijk alsnog uitgezeten worden.

Strafblad

Glitter werd beroemd in de jaren ‘70 als glamrocker, met hits als ‘I’m The Leader Of The Gang (I Am)’, ‘I Love You Love Me Love’ en ‘Always Yours’. Maar in 1999 bekende hij het bezit van kinderpornografie, en moest hij al eens een gevangenisstraf van vier maanden uitzitten. In 2002 werd hij Cambodja uitgezet voor niet nader gespecificeerde aanklachten, en in 2006 werd hij veroordeeld voor de verkrachting van twee meisjes van 10 en 11 jaar oud in Vietnam.

In 2015 werd de man dan ook in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld, voor het seksueel misbruik van drie meisjes (13 jaar oud, 12 jaar oud, en jonger dan 10) gepleegd tijdens het hoogtepunt van zijn roem in de jaren ‘70 en ‘80.