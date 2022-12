Frankrijk heeft veel zieken maar geen Benzema: “Ik weet dat iedereen liever heeft dat Messi het WK wint”

De Franse bondscoach trekt al regelmatig een gezicht alsof hij snot ziet branden en dat was nu natuurlijk niet anders. Eerst de vraag over de zieken. Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Kingsley Coman, Theo Hernandez en Aurélien Tchouaméni trainden vrijdag wegens ziekte niet mee bij Frankrijk.

“Als je me een update vraagt over de zieken, kan ik daar niet op antwoorden”, aldus Deschamps. “Ik ben vanochtend vroeg in het hotel vertrokken en de spelers lagen nog te slapen. Ik ga over die virussen niet te veel zeggen maar we proberen het zo goed mogelijk te beheren met de medische staf. Het is allemaal niet makkelijk. Dit zijn situaties die het moeilijk maken. Maar we doen er alles aan om die wedstrijd op ons best aan te vatten. Argentinië heeft ook zijn moeilijkheden gehad hoor, zoals die eerste wedstrijd tegen Saoedi-Arabië verliezen. Ik heb niet meer stress dan anders. We hebben het tot hiertoe altijd goed gedaan, ondanks al die tegenslagen. Dus ben ik sereen. Ik weet wel dat iedereen liever heeft dat Messi die beker pakt, maar wij willen die beker.”

LEES OOK. Sjotcast-analisten Frank Raes en Franky Van der Elst fileren de eindstrijd van de Wereldbeker: “Antoine Griezmann is de Lionel Messi van de armen”

Als er toch problemen zijn met spelers - Rabiot en Upamecano konden op hun beurt niet meedoen in de halve finale tegen Marokko -, waarom dan Karim Benzema er niet bijhalen. De spits van Real Madrid, winnaar van de Gouden Bal, haakte net voor het WK af. Hij werd evenwel niet van de lijst geschrapt en zou, nu hij hersteld is, nog in aanmerking komen voor de finale. Terwijl hij voorheen altijd de vraag weigerde te beantwoorden, was Deschamps nu wel duidelijk.

“Ik ga die vraag beantwoorden omdat men anders weer denkt dat ik er chagrijnig over ben”, aldus de Franse bondscoach. “Er zijn geblesseerden gevallen en dat is spijtig. Eerst was er Nkunku en die heb ik nog vervangen. Daarna was het Benzema en nog later in de eerste wedstrijd Lucas Hernandez. Ik heb nu 24 spelers tot mijn beschikking. Dat zijn de 24 spelers waar ik zal uit kiezen.”

Het heeft niet altijd goed geboterd tussen Deschamps en Benzema. Was het daarom dat de Franse bondscoach de naam van de spits in zijn hele uiteenzetting met moeite uitsprak en het na één keer altijd over ‘die speler die je noemde’ had?

Vijf spelers van vorige WK-finale

De tweede WK-finale op rij geeft hen een voordeel. Vier jaar geleden waren doelman Lloris, verdediger Varane en de aanvallers Mbappé, Giroud en Griezmann er ook al bij. Dat lijkt een voordeel omdat Frankrijk toen in de 1/8ste finale Argentinië ook had uitgeschakeld met een 4-3 winst met twee goals van Mbappé.

LEES OOK. Slechts de helft van alle WK-bondscoaches is zeker dat ze mogen blijven

“Een finale is altijd apart, staat los van elke wedstrijd”, aldus Deschamps. “Dit Argentinië is in niets te vergelijken met het Argentinië van vier jaar geleden. Ze veranderen altijd van systeem en dat maakt het niet makkelijker. Maar we zullen voorbereid zijn. Marokko veranderde tijdens de wedstrijd van vijf naar vier verdedigers en dat hebben we ook kunnen opvangen. Wat de ervaring in finales betreft: de finale van het EK 2016 hebben we verloren. Dat heeft ons geholpen de finale van het WK twee jaar later te winnen. Het helpt zeker als je al een finale hebt gespeeld. Als ik met spelers praat, maak ik een verschil tussen spelers die er vier jaar geleden bij waren en die er niet waren.”