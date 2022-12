Minstens 37 doden na drinken van illegale alcohol in India

In de Indiase deelstaat Bihar, in het noordoosten van het land, zijn zeker 37 mensen om het leven gekomen na de consumptie van vervalste alcohol. Dat melden de lokale autoriteiten. In de lokale pers circuleert zelfs het onbevestigde cijfer van 62 slachtoffers.

De slachtoffers zijn volgens familieleden inwoners van enkele dorpen die maandag bij een bruiloft en andere evenementen een lokaal drankje geconsumeerd hadden, gekend onder de naam ‘Mahua’ of ‘Desi Daru’. Velen klaagden nadien over maagpijn en verlies van zicht, en moesten overgeven. Dinsdag was er al sprake van meer dan twintig doden.

Consumptie en verkoop van alcohol is – net als in andere delen van India – verboden in Bihar. Daardoor is er een florerende zwarte markt voor alcoholische dranken. Jaarlijks is er echter sprake van honderden doden na consumptie van illegale alcohol in India.

De alcohol wordt gemaakt in clandestiene distilleerderijen die het niet zo nauw nemen met de regels. Op de ongeveer 5 miljard liter alcohol die elk jaar in India wordt gedronken, is zo’n 40 procent illegaal geproduceerd. De alcohol wordt vaak aangelengd met methanol om het alcoholgehalte te verhogen. Het giftige methanol kan blindheid en leverschade veroorzaken, en kan ook leiden tot de dood.