VIDEO. Dries Mertens spoelt WK-kater door met heerlijke vrijschopgoal voor Galatasaray

Dries Mertens heeft gisteren zijn wederoptreden voor Galatasaray gemaakt na het WK voetbal in Qatar. De Rode Duivel was meteen beslissend in een oefenduel tegen het Franse Toulouse. Mertens krulde op het uur een vrijschop tegen de netten, goed voor de 2-1 eindstand.

Eerder had de Deen Rasmus Nicolaisen (41”) Toulouse op voorsprong gebracht. De Franse spits Bafetimbi Gomis (45”+4”) scoorde in de toegevoegde tijd van de eerste helft de gelijkmaker voor Galatasaray. Mertens stond aan de aftrap bij de Turkse topclub en werd twintig minuten voor tijd gewisseld. Bij Toulouse viel Brecht Dejaegere na een uur in.

Galatasaray is na dertien speeldagen in de Turkse Süper Lig tweede, met twee punten minder dan grote rivaal Fenerbahçe. Mertens en co hervatten de competitie op kerstdag met een thuiswedstrijd tegen Istanbulspor. Drie dagen eerder is er al de bekerpartij tegen tweedeklasser Keciorengucu. Toulouse staat twaalfde in de Ligue 1.

(belga)