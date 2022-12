Verslavingsexperts “erg tevreden” met verbod op gokreclame: “Een doorbraak”

Vanaf 1 juli 2023 wordt gokreclame fors aan banden gelegd. De regering wil zo het toenemend aantal gokverslavingen tegengaan. Gokreclame op tv, radio, websites en affiches of in tijdschriften of kranten is vanaf dan verboden. Later wordt ook sponsoring van sportclubs door gokbedrijven aan banden gelegd. “Mensen zullen niet langer ongewild gokreclame krijgen. Enkel wie actief op zoek gaat, zal met gokreclame worden geconfronteerd. Dat is een ijzersterk principe. Een echte doorbraak”, aldus Peleman.

Vaak wagen mensen hun eerste gokje nadat ze reclame onder ogen kregen. Dat ze die reclame nu niet meer zullen zien, is een belangrijke stap. “Dat is zeker belangrijk voor kwetsbare groepen zoals mensen die het financieel niet breed hebben, mensen met een verslavingsproblematiek en jongeren”, klinkt het bij het expertisecentrum.

Kansspelcommissie bepleit uitbreiding vrijwillige uitsluiting probleemgokkers

Meer dan 44.000 mensen in ons land hebben zich vrijwillig de toegang ontzegd tot gokken. Meestal gebeurt dat echter te laat, als gokken problematisch is geworden. De kansspelcommissie bepleit daarom een uitbreiding en een betere bekendheid van het systeem van vrijwillige uitsluiting.

Gokkers die kampen met een gokverslaving en zich willen beschermen tegen zichzelf, kunnen zich een vrijwillig toegangsverbod laten opleggen. Dat kan door zich te laten opnemen in het EPIS-systeem of het excluded persons information system. Dat systeem zorgt er voor dat hen de toegang tot fysieke en online kansspelinrichtingen wordt ontzegd. In ons land hebben 44.860 mensen een vrijwillige uitsluiting van gokken aangevraagd bij de kansspelcommissie via dat EPIS-systeem, dat al achttien jaar bestaat.

Uit een enquête in opdracht van de regulator van de kansspelsector bij die probleemgokkers in het EPIS-systeem, blijkt dat de overgrote meerderheid (90 procent) de uitsluiting nuttig vindt. Ze konden dankzij het systeem hun financiën beter beheren, ze voelen zich beter en de uitsluiting komt hun relatie ten goede. Volgens Magali Clavie, voorzitter van de kansspelcommissie is EPIS dan ook “duidelijk een effectief middel tegen gokverslaving” en verbetert het de situatie van probleemspelers.

Tegelijk merkt de regulator op dat het systeem nog efficiënter kan. De kansspelcommissie bepleit onder meer een uitbreiding, omdat het EPIS-systeem nog niet overal van toepassing is. Zo kunnen probleemspelers vandaag wel nog wedden in dagbladhandels. Ook krijgen ze vaak nog steeds gepersonaliseerde reclame, ondanks hun vrijwillige uitsluiting.

Het systeem komt volgens de regulator ook te laat, wanneer de problemen al bestaan en spelers hun gokgedrag niet meer onder controle hebben. Daarom moet het systeem van vrijwillige uitlsuiting meer naamsbekendheid krijgen, vindt de commissie. Dat geldt ook voor de gespecialiseerde hulpverlening waar probleemspelers terecht kunnen.