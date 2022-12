Ierse premier Micheal Martin treedt af voor geplande wissel van de macht

De Ierse premier Micheal Martin is afgetreden. De leider van de centrumrechtse Fianna Fail diende formeel zijn ontslag in bij president Michael D. Higgins, zo meldt openbare omroep RTE zaterdag. Het gaat om een geplande wissel van de macht: vicepremier en voormalig premier Leo Varadkar van Fine Gael, ook centrumrechts, zal later op de dag zijn plaats innemen.

De wissel werd al in 2020 vastgelegd, toen de twee partijen, historische rivalen, een regeringscoalitie vormden met de Groene Partij. Er zal ook met enkele ministerposten geschoven worden. De volgende verkiezingen zijn er ten laatste in 2025.

Fianna Fail en Fine Gael wisselden historisch elkaar af als leidende partij van het eiland. In 2020 kwam het tot een historisch akkoord tussen beide formaties, van wie de verschillen teruggaan tot de Ierse burgeroorlog begin de 20e eeuw. Varadkar leidde voordien al het land van 2017 tot 2020, een regering die gedoogd werd door Fianna Fail.

De grootste oppositiepartij is intussen het linkse Sinn Fein, de enige partij die zowel in Ierland als het Britse Noord-Ierland actief is. De partij gold als de politieke arm van het IRA, de paramilitaire organisatie die jarenlang een gewapende strijd voerde tegen Londen. De partij heeft nu het geweld afgezworen en kent een nieuwe generatie leiders. Sinn Feinn telt momenteel evenveel zetels in het Ierse parlement, de Dáil Éireann, als Fianna Fail en enkele meer dan Fine Gael.