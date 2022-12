Caroline Gennez vervangt Meryame Kitir als minister in federale regering: “Niet mogelijk om werkrelaties te herstellen”

Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (Vooruit) vervangt Meryame Kitir als minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid in de federale regering. Dat maakte de partij zaterdag bekend, na overleg met voorzitter Conner Rousseau en vicepremier Frank Vandenbroucke. Kitir kondigde eind oktober aan even rust te zullen nemen voor haar mentaal welzijn, al bleken er snel ook problemen te zijn op haar kabinet.

Kitir ging eind oktober met ziekteverlof, in overleg met Rousseau. De stress die bij haar ambt hoorde, had te veel van haar geëist, klonk het in een mededeling. Maar achter de time-out ging een slepende ergernis over de werking van haar kabinet schuil, waarop de partij besliste om het psychosociaal welzijn van de medewerkers te onderzoeken.

Hoelang Kitir zou wegblijven, was destijds niet duidelijk. Naar verluidt was met haar afgesproken dat ze “tijdelijk” zou uitrusten, en daarna kon terug­keren. Ze geldt in Limburg nog altijd als een stemmenkanon, en die stemmen wil Vooruit niet verliezen. De partij verzekerde enkele weken geleden nog dat het niet de bedoeling was om iemand anders te lanceren.

Maar uit dat onderzoek is nu gebleken dat het “in de huidige omstandigheden niet mogelijk is de werkrelaties te herstellen”, zegt Vooruit in een mededeling. Meer details geeft de partij niet, om privacyredenen en in het belang van het mentaal welzijn van de betrokkenen.

Opvolger

Daarom kiest Vooruit met Gennez nu toch voor een opvolgster. “Caroline heeft de nodige ervaring om deze departementen meteen met expertise te leiden”, klinkt het in een persbericht. “Samen met Frank Vandenbroucke zal ze de stem van Vooruit laten horen in de federale regering, en alles in het werk stellen om de socialistische realisaties inzake koopkracht, zorg, en klimaat kracht bij te zetten.”

Dat Gennez samen met Vandenbroucke in de federale regering zal zetelen, is opvallend: als toenmalig voorzitster zette ze hem na de verkiezingen van 2009 verrassend op een zijspoor. Gennez legt om 18.30 uur de eed af bij de koning.

Terug naar Kamer

Kitir keert – eens ze volledig hersteld is – terug naar de Kamer, klinkt het. Daar zal ze “met haar ervaring en expertise de Vooruit-fractie versterken”, aldus haar partij. De Limburgse was fractieleidster voor de socialisten in de Kamer tot ze in 2020 minister werd.