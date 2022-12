Uitslaande brand in Chinees restaurant in Evergem

In het Oost-Vlaamse Evergem is zaterdagmiddag bij een Chinees restaurant brand uitgebroken, die voor rookontwikkeling zorgde. Het vuur is intussen onder controle maar er moet nog nageblust worden, zegt de brandweerzone Centrum.

De brand brak uit rond 11.45 uur bij het restaurant King’s Garden in de straat Asschout in Evergem. De brandweer was snel ter plaatse en kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar het woongedeelte van het gebouw. Het vuur zelf was ontstaan in een bijkeuken en zorgde voor hevige rookontwikkeling. Omwonenden werden gevraagd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. De straat werden even afgesloten door de hulpdiensten maar intussen is alles terug vrij.

De brandweer moet nog ventileren en nablussen, maar er is aanzienlijke materiële schade. Niemand raakte gewond bij de brand.