Oproep van FIFA-specialisten: “Leid weer meer dribbelaars op aub”

De Technical Study Group (TSG) van de wereldvoetbalbond FIFA heeft enkele bevindingen, gebaseerd op data, over het bijna afgelopen WK bekendgemaakt. De opmerkelijkste is de contradictie tussen het aantal voorzetten dat werd gegeven en het aantal doelpunten dat uit voorzetten werd gescoord. In vergelijking met het WK van vier jaar geleden in Rusland werden er gemiddeld per wedstrijd minder voorzetten uit open spel gegeven: 13,5 nu tegenover 14,3 vier jaar geleden.

och werd in deze editie van het WK dubbel zoveel gescoord uit een voorzet van op de flanken: 45 keer op dit WK tegen 24 keer in 2018.

“Dit heeft twee verklaringen”, aldus Jürgen Klinsmann, gewezen Duits international en bondscoach en kapitein van de TSG. “Ten eerste is de kwaliteit van de voorzetten beter. Ten tweede worden die voorzetten beter afgewerkt. Het klinkt voorspelbaar maar een spits die kansen afwerkt is nog altijd cruciaal.”

In dezelfde optiek doet Klinsmann een oproep.

“Het centrum zit overvol, dat bewijzen alle cijfers. Na het succes van het tiki-taka van de Spanjaarden is er veel meer ingezet op het spelen met passen van de ene naar de andere speler. We zien op dit WK dat de dribbelaars bijna zijn uitgestorven terwijl de cijfers uitwijzen dat net zij het verschil maken. Als ze op de flanken hun rechtstreekse tegenstrever met een dribbel hebben uitgeschakeld, dan heeft hun ploeg altijd het voordeel. Op een goede voorzet wordt er dan gescoord. Vandaar deze oproep, zonder het Spaanse voetbal te kort te doen: leid opnieuw meer dribbelaars op.”

Nog een vaststelling op dit WK: er wordt minder gescoord uit stilstaande fasen. In totaal zijn er 25 minder doelpunten gemaakt uit corner of vrije trap in vergelijking met 2018 terwijl er in totaal ongeveer even veel goals zijn gemaakt in deze fase: 163 doelpunten tegenover 161 in 2018 vóór de troosting en de finale. (lvdw)