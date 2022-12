Zeventig procent meer namaak gevonden: zo herken je fake kerstcadeaus

De FOD Economie heeft dit jaar 70 procent meer vervalste producten in beslag genomen. Vooral dure oortjes voor smartphones worden massaal nagemaakt, zo blijkt. “Met een paar vuistregels kan je snel achterhalen wat echt is en vals.”

Liefst 176.000 vervalste producten namen de controleurs van de Economische Inspectie vorig jaar in beslag, dat is 70 procent meer dan in 2021. Vooral accessoires voor smartphones blijken populair. “We hebben ruim 28.000 vervalste oortjes en laders in beslag genomen”, zegt Lien Meurisse van de FOD. “Draadloze oortjes van populaire merken zoals bijvoorbeeld Samsung, Apple of JBL vinden we heel vaak. Die worden via verschillende kanalen verkocht: zowel in winkels en op straat, als via sociale media of online.”

Het grotere aantal inbeslagnames tegenover 2021 heeft onder meer te maken met de coronacrisis. In dat jaar waren nog heel wat sectoren tijdelijk gesloten en kon er niet gecontroleerd worden. Afgelopen jaar kon dat weer wel, met alle gevolgen van dien. De 176.667 in beslag genomen artikelen hadden samen een waarde van ruim 4 miljoen euro.

Speelgoed

Parfum en verzorgingsproducten maken de hoofdbrok uit van die namaak met ruim 111.000 in beslag genomen producten. Daarna komen elektronica, speelgoed, kledij en schoenen.

© BELGA

Waar kopen mensen dat allemaal? Via obscure websites, of via Facebook, en ook gewoon in winkels, zo blijkt.

Gezond verstand

“Met een paar tips kan je namaak wel herkennen”, zegt Meurisse. “Luister naar je eigen gezond verstand. Wees op je hoede voor geweldige aanbiedingen of superlage prijzen voor producten die anders heel duur zijn. Vaak zijn ze dan nep. Je moet vooral waakzaam zijn voor aanbiedingen op sociale media zoals Facebook. Let op dure smartphoneaccessoires die te koop worden aangeboden op straat, of designerhandtassen die via social media verkocht worden. Dat is raar, dat zijn ongebruikelijke verkoopskanalen.”

Controles

Ook in fysieke winkels kijk je best de verpakking na, zegt Meurisse. “We ontdekten een nieuwe techniek om controles te omzeilen. De nagemaakte oortjes en laders werden dubbel verpakt: een eerste keer in de nagemaakte basisverpakking van het populaire merk. Daarover werd een tweede verpakking aangebracht zonder merk. Eens het product verkocht moet worden, in de winkel of online, wordt de buitenste verpakking verwijderd en krijg je het nagemaakte product te zien.”

Je kan best kijken naar spelfouten op de dozen of kleine gebreken in naden en logo’s, zegt Meurisse. “Je moet je ook afvragen of wat je koopt overeenstemt met het assortiment in de winkel. Een paar schoenen kopen in een voedingswinkel, dat zou toch een belletje moeten doen rinkelen.”

